Marcelo, Türk mutfağıyla tanıştı! Brezilyalı yıldız, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marcelo, dünyaca ünlü Türk aşçı CZN Burak'ın restoranına gitti. Brezilyalı yıldız, restoranda ailesiyle birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Marcelo, Türk yemeklerine hayran kaldı. Ünlü aşçının paylaşımı ise 'Come to Fenerbahçe' yorumlarıyla doldu taştı.

CARLOS ETKİSİ

Marcelo, Fenerbahçe'nin kendisine gösterdiği ilgiden ve taraftarın bu sevgisinden hoşnut. Oyun tarzı ve kariyeri Roberto Carlos'a benzeyen Marcelo, Fenerbahçe'yi tercih etmesi halinde taraftarları 2007'deki gibi coşturacak. Carlos'un Fenerbahçe'ye transferini dünya basını uzun süre konuşmuştu.