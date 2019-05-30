Son Dakika Haberleri: Marcelo ve Karim Benzema, Real Madrid'de Bir Yaşam
Son Dakika Spor Haber

Marcelo ve Karim Benzema, Real Madrid'de Bir Yaşam

1 saat önce

Karim Benzema ve Marcelo bu sezon Real Madrid tarihine Los Blancos için en fazla oyun oynayan denizaşırı oyuncular listesinde ikinci ve üçüncülüğe girdiler. Bir numaralı nokta, kulüp için 527 maç oynayan Roberto Carlos tarafından işgal edildi.

Karim Benzema ve Marcelo bu sezon Real Madrid tarihine Los Blancos için en fazla oyun oynayan denizaşırı oyuncular listesinde ikinci ve üçüncülüğe girdiler. Bir numaralı nokta, kulüp için 527 maç oynayan Roberto Carlos tarafından işgal edildi.
Marcelo ve Karim Benzema, Real Madrid'de Bir Yaşam
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:06 
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile anlaştı Ricardo Quaresma, Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov ile görüşecek! Elif Elmas'ın menajeri İtalyan basınına konuştu: Transfer kısa süre içinde açıklanacak PFDK, Hasan Şaş'a 8 maç men cezası verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 18:55:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marcelo ve Karim Benzema, Real Madrid'de Bir Yaşam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]