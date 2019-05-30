Marcelo ve Karim Benzema, Real Madrid'de Bir Yaşam
1 saat önce
Karim Benzema ve Marcelo bu sezon Real Madrid tarihine Los Blancos için en fazla oyun oynayan denizaşırı oyuncular listesinde ikinci ve üçüncülüğe girdiler. Bir numaralı nokta, kulüp için 527 maç oynayan Roberto Carlos tarafından işgal edildi.
Karim Benzema
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:06
ve Marcelo bu sezon Real Madrid
tarihine Los Blancos için en fazla oyun oynayan denizaşırı oyuncular listesinde ikinci ve üçüncülüğe girdiler. Bir numaralı nokta, kulüp için 527 maç oynayan Roberto Carlos
tarafından işgal edildi.
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