Son Dakika Haberleri: Marcelo ve Modric, James Harden ile tanıştı.
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Marcelo ve Modric, James Harden ile tanıştı.

17 dakika önce

NBA'deki Houston Rockets'tan James Harden, Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki oyuna girmek için NRG Stadyumu'na indi. Son düdük sırasında Harden, madridista oyuncularıyla sohbet etti ve Marcelo ve Luka Modric de dahil olmak üzere bazılarıyla fotoğraflar çekti.

NBA'deki Houston Rockets'tan James Harden, Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki oyuna girmek için NRG Stadyumu'na indi. Son düdük sırasında Harden, madridista oyuncularıyla sohbet etti ve Marcelo ve Luka Modric de dahil olmak üzere bazılarıyla fotoğraflar çekti.
Marcelo ve Modric, James Harden ile tanıştı.
Houston Rockets, James Harden, Real Madrid, Luka Modric, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:05 
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