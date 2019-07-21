Marcelo ve Modric, James Harden ile tanıştı.
17 dakika önce
NBA'deki Houston Rockets'tan James Harden, Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki oyuna girmek için NRG Stadyumu'na indi. Son düdük sırasında Harden, madridista oyuncularıyla sohbet etti ve Marcelo ve Luka Modric de dahil olmak üzere bazılarıyla fotoğraflar çekti.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:05
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