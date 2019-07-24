Son Dakika Haberleri: Marco Asensio Gol, Arsenal Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda
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Marco Asensio Gol, Arsenal Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda

1 saat önce

Marco Asensio'nun golünü Arsenal ile yeniden yaşayın. Maçın galibi Marcelo, Brezilyalıların pasını alıp Emiliano Martínez ve net ağına ateşleyen Asensio adına oynadı.

Marco Asensio'nun golünü Arsenal ile yeniden yaşayın. Maçın galibi Marcelo, Brezilyalıların pasını alıp Emiliano Martínez ve net ağına ateşleyen Asensio adına oynadı.
Marco Asensio Gol, Arsenal Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda
Arsenal, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:05 
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