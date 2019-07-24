Marco Asensio Gol, Arsenal Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda
1 saat önce
Marco Asensio'nun golünü Arsenal ile yeniden yaşayın. Maçın galibi Marcelo, Brezilyalıların pasını alıp Emiliano Martínez ve net ağına ateşleyen Asensio adına oynadı.
Marco Asensio'nun golünü Arsenal
ile yeniden yaşayın. Maçın galibi Marcelo, Brezilyalıların pasını alıp Emiliano Martínez ve net ağına ateşleyen Asensio adına oynadı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:05
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