'Marco' ile aramada eroin ele geçirildi - Son Dakika

ADANA'da, narkotik polisinin 'torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonunda, narkotik köpek 'Marco' ile yapılan aramada 2 kilo 75 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, özel eğitimli narkotik dedektör köpek 'Marco' ile yapılan aramada, mutfak tezgahının altına zulalanmış halde 2 kilo 75 gram eroin, uyuşturucu tartımında kullanılan 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 330 TL ele geçirdi. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.