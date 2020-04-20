Marco Motta, koronavirüs salgınında takımını yakından takip ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Marco Motta, koronavirüs salgınında takımını yakından takip ediyor - Son Dakika Spor

Marco Motta, koronavirüs salgınında takımını yakından takip ediyor

6 saat önce

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Marco Motta ve kondisyoner Eduardo Romero, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde de oyuncuları takip etmeyi sürdürüyor.

Marco Motta, koronavirüs salgınında takımını yakından takip ediyor, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Marco Motta ve kondisyoner Eduardo Romero, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde de oyuncuları takip etmeyi sürdürüyor.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Motta, Kovid-19 sürecinde herkesin sağlıklı olmasını dileyerek, "Kimse böyle uzun bir ara olmasını beklemiyordu. Bu herkes için yeni bir durum. Bizim için önemli olan, bu dönemde oyuncularımızın çalışmalarının tamamen durmaması ve evde hareket etmeye devam etmeleri." ifadelerini kullandı.

Takımdaki bazı oyuncuları, durumlarını gözlemlemek için ikili gruplar halinde çağırdıklarını anlatan Motta, "Ama hepsini bir araya getirmiyoruz. Bazı yabancı oyuncularımız ülkelerine döndü, Saliha Şahin de şu anda Ankara'da. Tüm takımımızın aynı yerde olamaması tabii ki kolay bir durum değil. Yine de teknik kadromuzla birlikte düzenli çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Evde kaldıkları sürenin, şu ana kadar yapılanları değerlendirmek ve nelerin geliştirebileceğine yönelik planlar yapmak için iyi bir zaman olduğunu belirten Motta, şunları kaydetti:

"Oyuncularımızın mevcut durumunu ve gelişimlerini gözlemliyor, bir sonraki adım için planlar yapıyoruz. Evde geçirdiğimiz sürede videolar, maçlar izliyor, raporlara bakıyoruz. Elimizde çalışmak için güzel bir zaman var. Şu anda birçok antrenör ve kondisyoner özel görüşmeler yapıyor. Birbirini bulmanın kolay olduğu bir dönemdeyiz çünkü herkes evde. Herkes vaktini birbiriyle konuşarak geçiriyor. Ben de ailemle günde 1-1,5 saat konuşuyorum. Kendi rutinlerimizi oluşturabilecek zamanımız var artık."

"Sakat oyuncularımız için bir fırsat"

Bu dönemi sakatlığı olan oyuncuların rehabilitasyon süreci açısından iyi bir fırsat olarak gördüklerini vurgulayan Motta, 18 Şubat'taki Budowlani Lodz maçında sol tarak kemiğinde kırık oluşan Hande Baladın gibi oyuncuları eski formuna kavuşturmaya odaklandıklarını dile getirdi.

Motta, Hande'nin sakatlık sonrası uzun bir süre hareket edemediğini ama artık çalışmalarında vitesi yükseltmiş olduğunu belirterek, bu oyuncunun fiziksel olarak da gelişmekte olduğunu söyledi.

Takımın kondisyoneri Eduardo Romero ise antrenmanları evden sürdürmenin zor olduğuna dikkati çekerek, "Bu sebeple Hande ve Yasemin için kulübü açıyoruz. Hande, neredeyse 8 hafta kadar yürüyemedi. Geçtiğimiz hafta normale yakın bir şekilde yürümeye başladı. En az 8 haftalık sıkı bir çalışma süreci sonrası normal antrenman temposuna başlayabilecek. Dikkat ettiğimiz bir diğer nokta ise, Hande'nin önceden yaşadığı omuz sakatlığı. Tekrar hücum yapmaya başladığında ağrı hissetmemesi için üst vücudunu ve omzunu güçlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı Topluluğu, Marco Motta, Eduardo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 01:44 Kaynak: AA

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