Son Dakika Haberleri: Marco Paixao, Altay'ı Sırtlamaya Devam Ediyor

Marco Paixao, Altay'ı Sırtlamaya Devam Ediyor

1 saat önce

ALTAY tarihinin en golcü yabancı oyuncusu unvanını henüz ilk sezonunda eline geçiren Portekizli Marco Paixao, attığı gollerle siyah-beyazlı takımı sırtlamaya devam ediyor.

Marco Paixao, Altay'ı Sırtlamaya Devam Ediyor, System.String[]


ALTAY tarihinin en golcü yabancı oyuncusu unvanını henüz ilk sezonunda eline geçiren Portekizli Marco Paixao, attığı gollerle siyah-beyazlı takımı sırtlamaya devam ediyor. Sezon başında Polonya'nın Lechia Gdansk takımından transfer edilen Marco Paixao, son olarak dün İzmir'de 1-0 sona eren Boluspor maçında 90+3. dakikada attığı şık golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Ligde toplam gol sayısını 17'ye çıkaran ve gol krallığı yarışında zirvedeki yerini iyice sağlamlaştıran Portekizli usta santrfor, bir kez daha Altaylıların gönlünde taht kurdu. 2013-14'te Polonya'da Slask Wroclaw'da ligde 21, Avrupa Ligi'nde 5 gol atan Paixao, İzmir ekibinde kariyer rekorunu kırmaya göz dikti.

Altay'ın başında çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak taraftara güven veren teknik direktör Sait Karafırtınalar da golcüsünden övgüyle bahsetti. Futbolculuk kariyerinde santrfor olan teknik patron Karafırtınalar, "Böyle bir golcüyle çalışmak bizim için şans. Marco da Altay'da çok mutlu. Bir santrforun ne hissetiğini iyi biliyorum. Marco'ya 90 dakika sahada kalması adına hak ettiği krediyi veriyoruz. İyi bir frekans yakaladık. Bireysel özel idmanlar yapıyoruz. Santrforlarla ayrı ilgilendiğimi herkes biliyor. Biz göreve gelmeden önce de atıyordu, serinin sürmesi sevindirici. Sadece Paixao değil, tüm takımın artan performansından memnunum. Gittikçe daha iyi olacağız" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Altaylı taraftarların "Marko Paşa" lakabıyla andığı Marco Paixao için taraftarlar sosyal medyada esprili paylaşımlarda bulundu. Özellikle Boluspor galibiyeti sonrası Brezilya'daki, "Kurtarıcı İsa" heykeli üzerine Paixao'nun gol sevincinin fotomontaj yapıldığı paylaşım büyük beğeni aldı. Golcü oyuncu için geçen haftaki Adanaspor galibiyeti sonrası ABD'deki Özgürlük Anıtı'nda da benzer bir paylaşım yapılmıştı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:17 Kaynak: DHA

Boluspor, Polonya, İzmir, Altay, Spor
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