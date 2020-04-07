Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ertelenen lige daha güçlü bir şekilde döneceklerini söyledi.



Altay'ın başarılı futbolcusu Marco Paixao, bireysel antrenmanlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Portekizli oyuncu, Altay taraftarlarını ve arkadaşlarını, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarması ile de dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, sosyal mdedya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evimde kalıyorum. Hep birlikte korona virüsü karşı birlikte olacağız. Bu iş burada bitmedi. Yakında daha güçlü döneceğiz. Şu anda takım arkadaşlarımla beraber idman yapamıyoruz. Dünyanın değişik liglerinde forma giyen arkadaşlarımla da konuşuyorum. Onlar da aynı bizim durumda. Herkes evinde çalışarak bir şekilde formunu korumaya çalışıyor" dedi.



Altay'ın kulüp olarak tesislerde gerekli dezenfeksiyon çalışmalarını yaptığını hatırlatan Marco, Yalçın Koşukavak ve ekibinin hazırladığı çalışma programını hem evinde hem de kendisine ayrılan özel zamanlarda Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde uyguluyor.



Performansı kıskandırıyor



2018-2019 sezonunda siyah-beyazlı ekibe transfer olan 35 yaşındaki futbolcu, attığı gollerle başta Altay olmak üzere birçok futbolseverin gönlüne taht kurdu. Geçen sezon 33 gol atarak gol kralı olan Portekizli yıldız, bu sezon oynanan 28 maçta ise takımına 17 gollük bir katkı sundu. - İZMİR