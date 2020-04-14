Marco Paixao: "Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini görüyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Marco Paixao: 'Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini görüyorum' - Son Dakika Spor

Marco Paixao: "Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini görüyorum"

7 saat önce

Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, Türkiye'nin Avrupa ülkelerine göre korona virüs salgını sürecini iyi yönettiğini söyledi.

Marco Paixao:

Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, Türkiye'nin Avrupa ülkelerine göre korona virüs salgını sürecini iyi yönettiğini söyledi. Paixao ayrıca kariyerini Altay'da tamamlamak istediğini de ifade etti.


Altay'ın başarılı futbolcusu Marco Paixao, Altay TV sosyal medya hesabında Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler'in sorularını cevapladı. Yayına Türkçe 'merhaba' diyerek bağlanan tecrübeli oyuncu, korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti. Yaşanan bu durum herkesi etkilediğini ifade eden Portekizli golcü, "Biz futbolcular için de zor oluyor. Normalde çok erken kalkardım ama şimdi gece geç saatlerde yatınca geç kalkıyoruz. Çoğu zaman evde olduğumuz için vakit geçmiyor. Ancak işi olmayanların evlerinde kalması gerekiyor. Bir şekilde bu zorlu sürecin üstesinden geleceğiz" dedi.


"Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini görüyorum"


Paixao, korona virüs nedeniyle Avrupa'ya göre Türkiye'de liglerin bir hafta geç ertelenmesi konusunda da şunları ifade etti:


"Bence bir hafta geç kalınmış gibi gözüküyor. Ancak yöneticilerin vermiş olduğu kararlara da saygı duymak lazım. Maske kullanımı konusunda Türkiye ile İspanya ve Portekiz'i kıyasladığımda Türkiye oldukça iyi bir durumda. Burada insanlar işin ciddiyetini anladı. İspanya ve Portekiz'deki akrabalarımla konuştuğumda Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini görüyorum. İspanya bazı kararları almakta geciktiği için büyük bir felaket yaşanıyor. Bir anlamda orada feci ölümlere göz yumuldu."


"Ligler oynanıp tamamlanmalı"


Gerek Türkiye'de gerekse başka ülkelerde forma giyen arkadaşları ile sürekli görüştüğünü ifade eden 35 yaşındaki futbolcu, liglerin tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, "Herkesin ortak endişesi liglerin başlayacağı tarih konusunda. Futbolu yönetenler yaşanan süreçten dolayı net bir tarih veremiyorlar. Kulüpler ve futbolcular başta olmak üzere bu sezona büyük emek ve para harcandı. Bu nedenle mutlaka sezonun tamamlanması gerekiyor. Ligler haziran ayında da olsa bir şekilde oynanacak ve tamamlanacak gibi duruyor. Ancak büyük ihtimalle maçlar seyircisiz oynanacak gibi görünüyor. Tabii ki bu konularda net konuşmak için biraz beklemek gerek" şeklinde konuştu.


"Başkan Ekmekçioğlu'na teşekkür"


Portekizli oyuncu, siyah-beyazlı ekipte Ali Tandoğan'ın ardından göreve gelen Yalçın Koşukavak'ın yanı sıra kulüpte teknik ve idari anlamdaki değişikleri ise şöyle yorumladı:


"Başkan Özgür Ekmekçioğlu'na teşekkür ediyorum. Zor gibi gözüken radikal bir değişikliğe imza attı. Bu kararın doğru olduğu ortaya çıktı. Hilmi Bozok ve Murat Uluç idari görevlere geldi. Teknik Direktör olarak da Yalçın Koşukavak takımın başına geçti. Ben Yalçın hocayı geçen yıllardan beri takip ediyorum. Onun oyun anlayışını beğeniyorum. İleride daha da başarılı olacaktır. Yalçın Koşukavak ile ilk tanıştığımız andan itibaren oldukça olumlu bir hava verdi. Herkese pozitif yaklaşıyor. Sahada rakiplere karşı neler yapmamız gerektiği konusunda iyi taktik çalıştırıyor. Yalçın Koşukavak geldikten sonra büyük bir ivme yakaladık. İlk yarıda Atatürk Stadı'nda oynadığımız maçlarda saha ile tribün arası uzak olduğu için taraftarın desteğini tam arkamıza alamadık. Menemen Stadı da fiziki olarak yetersizdi. İkinci yarıda Bornova'daki Doğanlar Stadı'nda taraftarlarımız ile buluştuk ve bütünleştik. Kalan 6 maçın hepsini kazanıp inşallah Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"" ifadelerini kullandı.


"Kariyerimi Altay'da tamamlamak istiyorum"


Altay ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Paixao, Altay'da kalıp kalmayacağını, "Altay'da çok güzel günler geçirdim. Geçen sezon 29 golle gol krallığı yaşadım. Bu sezon da 18 gol attım. Tabi ki gol kralı olmak güzel bir duygu ama öncelik Altay'ın Süper Lig'e çıkmasıdır. Ben kariyerimi Altay'da tamamlamak istiyorum. Gelecek yıl Altay formasını giyebilmek için kulüple görüşmeler sürüyor. Gelecek yıl yapımı bitecek Altay Alsancak Stadı'nda forma giymek istiyorum. İnşallah orada yeni sezonda Altay forması giyerim" sözleriyle değerlendirdi. - İZMİR

Türkiye, Avrupa, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 10:19 Kaynak: İHA

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