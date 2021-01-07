Marco Reus, Neuer'in Hatasını Gole Çeviriyor
07.01.2021 15:13
Marco Reus, Ocak 2012'de Borussia Monchengladbach'ın FC Bayern Münih'e karşı aldığı 3-1'lik galibiyette, Manuel Neuer'in hatalı pasını yakalayıp, uzaktan attığı golle skoru böyle süsledi.
Marco Reus, Ocak 2012'de Borussia Monchengladbach'ın FC Bayern Münih'e karşı aldığı 3-1'lik galibiyette, Manuel Neuer'in hatalı pasını yakalayıp, uzaktan attığı golle skoru böyle süsledi.
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