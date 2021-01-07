Marco Reus, Neuer'in Hatasını Gole Çeviriyor

Marco Reus , Ocak 2012'de Borussia Monchengladbach'ın FC Bayern Münih 'e karşı aldığı 3-1'lik galibiyette, Manuel Neuer 'in hatalı pasını yakalayıp, uzaktan attığı golle skoru böyle süsledi.

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