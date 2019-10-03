Son Dakika Haberleri: Marco Rose: "Beraberlik golü bizim için önemliydi"
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Marco Rose: "Beraberlik golü bizim için önemliydi"

1 saat önce

Gruptaki hedeflerinin değişmediğini söyleyen Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose, "Son dakikada attığımız beraberlik golü bizim için çok önemliydi.

Marco Rose:

Gruptaki hedeflerinin değişmediğini söyleyen Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose, "Son dakikada attığımız beraberlik golü bizim için çok önemliydi. Grupta diğer maçın berabere bitmiş olması bizim için bir şeyi değiştirmez. Kalan maçlara bakacağız" dedi.


Borussia Mönchengladbach, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında M. Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Alman ekibinin teknik direktörü Marco Rose, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


"Kalan maçlara bakacağız"


Maçın ilk 15 dakika iyi bir oyun sergilediklerini dile getiren Rose, "Daha sonra pas hataları yapmaya başladık. Takımımız alanları yeterince koruyamadı. Son dakikada attığımız beraberlik golü bizim için çok önemliydi. Maç boyunca performansımızın daha yüksek olması gerekiyor. Grupta diğer maçın berabere bitmiş olması bizim için bir şeyi değiştirmez. Grupta kalan maçlara bakacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Borussia Mönchengladbach, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:47 Kaynak: İHA
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