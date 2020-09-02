Marco Rossi: "Zorlu bir maç bizi bekliyor" - Son Dakika

Marco Rossi: "Zorlu bir maç bizi bekliyor"

- Marco Rossi: "Zorlu bir maç bizi bekliyor" Macaristan Milli Takım teknik direktörü Marco Rossi: "Türk milli takımında iyi oyuncular var" UEFA Uluslar B Ligi 3.

- Marco Rossi: "Zorlu bir maç bizi bekliyor"

Macaristan Milli Takım teknik direktörü Marco Rossi:

"Türk milli takımında iyi oyuncular var"

SİVAS - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Macaristan Milli Takım'ında teknik direktör Marco Rossi, yarın oynanacak olan maçın zor geçeceğini söyleyerek, "Çok zorlu bir grubuna geldiğimizi düşünüyorum. Türkiye, Sırbıstan ve Rusya gibi çok zorlu rakiplerimizle maçlar oynayacağız" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Türkiye ile karşılaşacak olan Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, futbolcu Filip Holender ile maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenledi. Rossi, zorlu rakiplerle maç yapacaklarını ifade ederek, "Bu ilk Uluslar Ligi maçımız olacak. Üçüncü seviyeden ikinci seviyeye çıktık. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Çok zorlu bir grubuna geldiğimizi düşünüyorum. Türkiye, Sırbıstan ve Rusya gibi çok zorlu rakiplerimizle maçlar oynayacağız. Yarın ilk maçımızı oynayacağız. Hepimiz biliyoruz ki rakibimiz Türkiye'de üst liglerde yüksek seviyede yıldız oyunculara sahip" şeklinde konuştu.

"Çok zorlu bir süreçti"

Uzun zamandır maç oynamamalarının dezavantaj olduğunu ifade eden Marco Rossi, "Çok zorlu bir süreçti. Tüm meslektaşlarımız aynı sorundan muzdarip oldu. Neredeyse 10 ay maç oynanmadı. En son kasım ayında oynanmıştı. Birçok oyuncuyla sadece 3 antrenman yapabildik. Takım içerisinde bu nedenle birçok yeni oyuncumuzda var. Bu açıdan bakacak olursak rakip takım biraz daha avantajlı çünkü birbirlerini daha iyi tanıyan daha uzun süre birbirleriyle oynamış oyunculara sahipler ama futbol bu beklenmedik şeylerin gerçekleşebileceği bir oyun biz de tüm özgüvenimizi sahaya yansıtacağız. Bu maçı oynadıktan üç gün sonra bir maçımız daha var ve daha sonra ekim ayında yapacağımız maçlar çok daha önem kazanacak. Artık Avrupa'ya katılıp, katılmayacağımızı belirleyecek maçlardır. Kendi Macar ligimizde 3 maç oynamış bir çok oyuncuya sahibiz. Aynı zamanda diğer liglerde de oynayan bazı maçlarda oynayan oyuncularımız var. Ama bence sahada asıl fark oluşturacak olan şey kalitedir. Nasıl organize olduğunuz, konsantre ve motive olduğunuzdur" ifadelerini kullandı.

"Türk milli takımında iyi oyuncular var"

A Milli Futbol Takımı'nı yakından tanıdığını vurgulayan deneyimli teknik adam, " Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Ozan Tufan gibi çok iyi oyuncuları var. Tek tek hepsini sayabilirim. Bütün hücum bölgesine özel önlem alamayız. Rakibimizin bütün gücünü biliyoruz. Gerçekten ne kadar etkili silahlara sahip olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda savunma hattında da Juventus'ta oynayan Merih, Leicester City'de oynayan Çağlar tek tek isimlerini sayabilirim. Bizim de bireysel anlamda güçlü oyuncularımız var. Önemli olan elimizden geleni yapmak, iyi organize olmak, sahada tam konsantre çıkıp rakibimize sorunlar çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

"Seyircisiz futbol benim hoşuma gitmiyor"

Korona virüs nedeniyle maçın seyircisiz oynanacağını değerlendiren, Rossi, "Daha önceki maçlara öncelik verirsek Hırvatistan'da, Galler'de inanılmaz atmosfer vardı. Karşılaştırırsak Türk seyircileri hem Galler hem de Hırvatistan seyircisinden kat ve kat daha ateşlidir. Bizim için tabi ki de kötü diyemem fakat futbol bence halkın sporudur ve seyircisiz futbol benim hoşuma gitmiyor. Ama bu maçın özeline gelecek olursak bizim için bir eksik değil" değerlendirmesini yaptı.

Holender: "Zorlu maç bizi bekliyor"

Macaristan Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Filip Holender ise, yarın oynanacak olan maçın zor geçeceğini söyleyerek, "Zorlu bir maç olacağını şimdiden biliyoruz. Ne kadar iyi oyunculara sahip hepsini gayet iyi tanıyoruz. Elimizden geleni yapıp buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Pandemi öncesi formuma döndüğümü düşünüyorum. Ligleri çoktan başlamış bir kaç hafta oynamış oyuncular var. Sezon öncesi hazırlık yapan ve halen de ligleri başlamamış oynamayan oyuncular var. Uzun ve zorlu bir süreç oldu. Ama bence milli takım maçlarının başlaması bizim için önemli bir fırsat" diye konuştu.

Marco Rossi: Zorlu bir maç bizi bekliyor

Marco Rossi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 21:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Marco Rossi: 'Zorlu bir maç bizi bekliyor' - Son Dakika Spor

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