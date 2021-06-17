Marco Silva'nın Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağı haberlerine taraftarlar ateş püskürdü

Marco Silva'yı Fenerbahçeli taraftarlar kesinlikle istemiyor. Sarı-Lacivertliler, Favre, Bielsa, Schmidt, Benitez, Löw gibi adaylardan sonra Marco Silva'nın adının geçmesine öfkelendi. Sabah çıkan Silva Fenerbahçe ile prensipte anlaştı haberinin ardından bir anda ortalık yıkıldı. Fenerbahçeli taraftarlar, bu imzanın atılmaması için yönetime seslendi. Twitter'da açılan Marco Silva No Fener hashtagine yorum yağdı.

"SİLVA MI ÇÖZÜM OLACAK!"

Silva hakkında yapılan yaklaşık 7 bin civarındaki yorumda olumlu bir düşünceye pek rastlanılmadı. Taraftarlar, "Silva mı Fenerbahçe'ye çözüm olacak!" siteminde birleşti. Fenerbahçe yönetiminin hoca konusunda izleyeceği yol merak konusu oldu.