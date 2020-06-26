Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor - Son Dakika

Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor

Atletico Madrid'in İspanyol orta sahası Marcos Llorente, yaşlanmayı geciktiren yatağı ile gündeme geldi. 264 bin TL değerindeki yatak yaşlanmayı geciktirmesinin yanı sıra, sakatlanan futbolcuların sahalara çok daha kısa sürede dönmesini sağlıyor.

Atletico Madrid forması giyen İspanyol futbolcu Marcos Llorente, formunu korumak ve sakatlıktan daha hızlı dönmeyi sağlamak için özel olarak üretilen yatak satın aldı.

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25 yaşındaki futbolcunun, 31 bin sterlin (264 bin TL) ödeyerek satın aldığı yatağın en önemli özelliği ise, yaşlanmayı geciktirmesi. Futbolcular için ekstra olarak faydalı olduğu bilenen yatağın üreticisi firmanın yetkilisi, biyolojik olarak yaşlanmayı geciktiren dünyadaki tek yatağı ürettiklerini söyledi.

FUTBOLCULARIN İSİMLERİNİN AÇIKLANMASINA İZİN VERİLMİYOR

Firma yetkilisi, bu yatağı birçok futbolcunun satın aldığını ancak firmalarına bu futbolcuların isimlerini açıklamaya izin verilmediğini ifade ederken sakatlanan futbolcuların bu yatağı kullanarak normalden çok daha kısa sürede sahalara döndüğünü belirtti.

Sezon başında Real Madrid'den Atletico Madrid'e transfer olan Marcos Llorente, bu sezon forma giydiği 28 maçta 4 gol atıp 3 de asist yaptı. Llorente'nin sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Atletico Madrid, Sterlin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 11:33 

Son Dakika Spor Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor - Son Dakika Spor
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