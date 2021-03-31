Marcus Aral: Namus öyle ölçülmüyor

Sosyal medyada sanıldığının aksine şaşalı bir hayat yaşamadıklarını, emlak işiyle kritpo yatırımlar yaptığını ifade eden Marcus Aral "Biz Bali'deydik üç ay kaldık, şimdi İstanbul'a döndük. Genelde tatil ağırlıklı gittik birkaç projem de vardı. Bali de sürekli bir yer mülk edinmek istiyoruz Şevval özleyince Türkiye'ye döndük. Ben 7-8 yıldır gidiyorum Bali sevdiğim yer. Ben yatırım üzerine çalışıyorum. Onun dışında emlak ve yatırım kripto yatırımlar yapıyorum. Gösterişli değil ama normal yaşıyoruz" diye konuştu. Aral ayrıca sevgilisi Şahin'in son katıldığı programda yaşadıklarından sonra bunalıma girip Türkiye'yi terk ettiği iddialarıyla ilgili olarak ise "Bizim zaten kışı burada geçirmeyelim diye planlarımız vardı soğuk malum buralar. Bu konuları fazla kafaya takmıyor enteresan şekilde, başkası olsa depresyona girerdi" ifadesini kullandı.