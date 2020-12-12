Mardian Mall 12 Aralık Mağazacılar Gününü kutladı - Son Dakika

Mardian Mall 12 Aralık Mağazacılar Gününü kutladı

12.12.2020 14:06
Mardian Mall 12 Aralık Mağazacılar Gününü kutladı, System.String[]

Türkiye'de, perakende ve mağazacılık sektöründe çalışanların onurlandırılmalarını ve onlara teşekkür edilmesini amaçlayan 12 Aralık Mağazacılar Günü bu yıl 8. kez kutlanıyor.

Türkiye'de, perakende ve mağazacılık sektöründe çalışanların onurlandırılmalarını ve onlara teşekkür edilmesini amaçlayan 12 Aralık Mağazacılar Günü bu yıl 8. kez kutlanıyor. Mardian Mall Avm yönetiminin bu anlamlı günü kutlamak, mağaza çalışanlarının motivasyonunu bir kat daha artırmak ve paylaşımlarda bulunmak için AVM'de bulunan tüm mağazaları 12 Aralık tarihinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonuna gelmesi nedeniyle 11 Aralık Cuma günü açılış saatinde ziyaret ederek sürpriz hediyeler ve her mağazaya özel pastalar kesilerek kutlandı.

Tüm mağaza çalışanlarının pozitif enerji ve coşkusunu bir kat daha arttırmak amacıyla; Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) çatısı altındaki derneklerin öncülüğünde 2013 yılında 12 Aralık Mağazacılar Günü adıyla kutlanmaya başlandı. Mardian Mal tarafından düzenlenen etkinlik süresince keyifli sohbetler gerçekleşirken özel olarak hazırlanan hediyeler "AVM'nin kahramanları" olarak nitelendirilen mağaza çalışanlarına armağan edildi. Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan, sektörün bugünlere gelmesinde alışveriş merkezlerindeki iş ortaklarımız olan mağazalarımızın çalışanlarının katkısı çok büyük olduğunu ve bu bağlamda temsil ettikleri sektörde emek veren 2 milyonu aşkın çalışanın ve mağazacının 12 Aralık Mağazacılar Gününü kutladıklarını kaydetti, Yıldızdan, "Sektörün bugünlere gelmesinde alışveriş merkezlerindeki iş ortaklarımız olan mağazalarımızın çalışanlarının katkısı çok büyük. Bu bağlamda temsil ettiğimiz sektörde emek veren 2 milyonu aşkın çalışanın ve mağazacılarımızın 12 Aralık Mağazacılar Gününü kutluyor ve büyük bir özveriyle çalışan arkadaşlarımızın her birine tek tek teşekkür ediyorum" dedi. - MARDİN

Mardian Mall 12 Aralık Mağazacılar Gününü kutladı
Mardian Mall 12 Aralık Mağazacılar Gününü kutladı
Mardian Mall 12 Aralık Mağazacılar Gününü kutladı
Mardian Mall 12 Aralık Mağazacılar Gününü kutladı
Mardian Mall 12 Aralık Mağazacılar Gününü kutladı
Mardian Mall 12 Aralık Mağazacılar Gününü kutladı

Mağazacılık, Türkiye, Aralık, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mardian Mall 12 Aralık Mağazacılar Gününü kutladı - Son Dakika Ekonomi


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