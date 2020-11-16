Mardian Mall Mardin'de en çok tercih edilen alışveriş merkezi oldu - Son Dakika

Mardian Mall Mardin'de en çok tercih edilen alışveriş merkezi oldu

16.11.2020 10:43
Mardian Mall Mardin'de en çok tercih edilen alışveriş merkezi oldu, System.String[]

Mardin'de özel bir konsepte sahip Mardian Mall AVM, kentin alışveriş keyfine bambaşka bir boyut getirdi.

Mardin'de özel bir konsepte sahip Mardian Mall AVM, kentin alışveriş keyfine bambaşka bir boyut getirdi. Mardian Mall AVM, birçok dünya markasını ilk kez aynı çatı altında buluştururken vatandaşların da bir numaralı tercihi haline geldi.

Pek çok ulusal ve uluslararası markaya ev sahipliği yapan Mardian Mall AVM vatandaşlara lezzet şöleni de yaşatıyor. Gurme lezzet markaları Mardian Mall AVM'de özel bir atmosferde buluşurken, vatandaşların eğlence ve yeme-içme sektöründe de ilk tercihi oldu. Vatandaşların kentte en çok tercih ettiği alışveriş merkezi konumunda olan Mardian Mall AVM'nin, yıllık yaklaşık 10 milyon kişiyi ağırlaması hedefleniyor.

Mardian Mll AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan, AVM'de 72 yerli ve yabancı markayla hizmet verildiğini, merkezin 30 bin metrekare kiralanabilir alan üzerine kurulduğunu söyledi. Yıldızhan, "Ülkemizde şu anda 434 AVM hizmet veriyor. Ekonomimizde 60 milyar dolarlık yatırımla 550 bin nitelikli istihdam sağlanıyor. AVM'lerde kayıtlı ekonomiyi destekleyen mağazaların olması kayıtlı ekonomiye katkısı çok büyüktür. Organize perakende sektörü, çağdaş ticaret ekseninde, kayıtlı-kurallı bir düzende ülke ekonomisi için yeniliktir ve teknolojinin tüm olanaklarını seferber eder. Kayıtlı ve kaliteli istihdam oluşturur. Son zamanlarda artan işsizlik, ülkemizin en önemli sorunlarından biri olarak gösterilirken perakende sektörünün istihdama katkısı küçümsenmeyecek düzeyde. Bu projede yaklaşık bin 500 yeni istihdama katkı sağlanırken yaklaşık 2 ay önce faaliyete geçen Mardian Mall'ın, Mardin'in kültürel ve sosyal gelişimine, ekonomisine katkı sağlamak üzere alışveriş merkezimizi Mardin'e kazandırdık" dedi.

"TSE koron virüs güvenli hizmet belgesi aldık"

Yıldızhan, pandemi süreciyle beraber Sağlık Bakanlığıyla koordineli bir şekilde girişlerde sosyal mesafe kuralına uyulması, ateş ölçümü ve maske denetimleri, alanı yüzde 100 taze hava ile destekleyerek, AVM içerisinde dezenfektan üniteleri bulundurup misafirlerin sosyal mesafeyi sağlaması için fiziki önlemleri aldıklarını ifade etti. Yıldızhan, "Mardian Mall olarak 'TSE korona virüs güvenli hizmet belgesi' alarak Güneydoğu ve Mardin'in en güvenilir ilk alışveriş ve yaşam merkezi olduk. TSE korona virüs güvenli hizmet belgesi, içerisinde bulunduğumuz pandemi süresince Ckorona virüs hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzu doğrultusunda, kalite, hizmet ve hijyen dolu yönetim anlayışının sağlanmasıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan güvenli hizmet belgesidir. Güvenli hizmet belgesi Sağlık Bakanlığının genelgesine tamamen uyulduğunun tescili anlamına geliyor. Mardian Mall yönetimi olarak yapmış olduğumuz başvuru sonucunda almış olduğumuz tedbirler ve hijyen dolu hizmetimiz doğrultusunda tarafımıza verilen TSE korona virüs güvenli hizmet belgesini alarak, almış olduğumuz önlemler kamuoyuyla paylaşıldı ve gelen misafirler kendilerini daha rahat ve daha güvenli hissediyor. Bu belge ile Güneydoğu ve Mardin'in en güvenilir alışveriş ve yaşam merkezi olmanın verdiği haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. - MARDİN

Mardian Mall Mardin'de en çok tercih edilen alışveriş merkezi oldu
Mardian Mall Mardin'de en çok tercih edilen alışveriş merkezi oldu
Mardian Mall Mardin'de en çok tercih edilen alışveriş merkezi oldu
Mardian Mall Mardin'de en çok tercih edilen alışveriş merkezi oldu

alışveriş merkezi, Güneydoğu, İstihdam, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mardian Mall Mardin'de en çok tercih edilen alışveriş merkezi oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Mahkeme, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin idari ibrasızlığını ortadan kaldırdı Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Dağlık Karabağ'dan dumanlar yükseliyor! Kenti boşaltmak için ek süre isteyen Ermeniler, yakıp yıkmaya devam ediyor Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 16-22 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı "Ekmek yoksa pasta yesinler" sözüyle hafızalara kazınan Kraliçe Marie Antoinette'in ayakkabısı rekor fiyata satıldı Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi
Artan korona vakaları sonrası vatandaşa tedbirler soruldu! %84'ü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını destekliyor Artan korona vakaları sonrası vatandaşa tedbirler soruldu! %84'ü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını destekliyor         
10:46
Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır         
10:24
Slovenya ağlarını sarsan Vedat Muriqi, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı Slovenya ağlarını sarsan Vedat Muriqi, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı         
10:05
Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı         
09:58
Belediye Başkanı acı gerçeği şehir hoparlöründen duyurdu: Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor Belediye Başkanı acı gerçeği şehir hoparlöründen duyurdu: Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor         
09:47
Minibüs şoförlerinin '3 dakika erken geldin' kavgası kanlı bitti Minibüs şoförlerinin '3 dakika erken geldin' kavgası kanlı bitti         
09:20
Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı, o anlar kameraya yansıdı Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı, o anlar kameraya yansıdı         
09:18
Sapık doktor hipnotize ederek dilini kulağına soktuğu kadın öğrencisini taciz etti Sapık doktor hipnotize ederek dilini kulağına soktuğu kadın öğrencisini taciz etti         
09:05
Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı         
07:50
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti         
07:10
Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım         
00:27
Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı         
00:23
Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü         
22:38
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı         
17:05
Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı         
16:20
Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar         
13:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 10:53:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardian Mall Mardin'de en çok tercih edilen alışveriş merkezi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei