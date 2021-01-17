Mardin, 1 milyon 200 bin ton un ihracatıyla Türkiye birincisi - Son Dakika

Mardin, 1 milyon 200 bin ton un ihracatıyla Türkiye birincisi

Mardin, 1 milyon 200 bin ton un ihracatıyla Türkiye birincisi
Son Güncelleme: 17.01.2021 09:49

TÜRKİYE'de yıllık 3 milyon ton un ihraç edilirken, bunun yaklaşık 1 milyon 200 bin tonunu 42 un fabrikasının bulunduğu Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) gerçekleştiriyor.

TÜRKİYE'de yıllık 3 milyon ton un ihraç edilirken, bunun yaklaşık 1 milyon 200 bin tonunu 42 un fabrikasının bulunduğu Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) gerçekleştiriyor. Mardin Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı ve OSB Başkan Vekili Abdulnasır Duyan, un ihracatında birinciliği 2021'de de kimseye kaptırmayacaklarını söyledi.

Mardin'de 6 bin kişinin istihdam edildiği OSB'de üretim yapan 42 un fabrikası, geçen yıl 1 milyon 200 bin ton un ihracatı gerçekleştirdi. Mardin Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı ve OSB Başkan Vekili Abdulnasır Duyan, buradaki fabrikada üretilen unların Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu ülkelerinin de un ihtiyacını büyük oranda karşıladığını söyledi. Mardin OSB'nin kentin ekonomisinde lokomotif görevi üstlendiğini söyleyen Duyan, ihracat rakamlarının milyar dolar dolayında olduğunu aktardı.

'UN İHRACATINDA MARDİN, TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİNİ KİMSEYE KAPTIRMADI'

Türkiye'de yılda 3 milyon ton un ihraç edildiğine dikkat çeken Duyan, bunun 1 milyon 200 bin tonunun Mardin'de üretildiğini söyledi. Duyan, "Mardin Organize Sanayi Bölgesi bu yıl da ihracatta her ne kadar istediği rakama ulaşamamış olsa da mevcut şartlara göre iyi durumdayız. Un ihracatında Mardin 2020'de Türkiye birinciliğini kimseye kaptırmadı. Bu alanda Türkiye birinciliğimiz var. Unda, dünyada en fazla ihracat yapan ülke Türkiye'dir. Türkiye'de de en fazla ihracat yapan Mardin'dir. Türkiye, 3 milyon ton un ihraç ederken, bunun 1 milyon 200 bin tonu Mardin Organize Sanayi Bölgesi tarafından ihraç ediliyor. Türkiye'nin un ihracatının yüzde 35'ini biz karşılıyoruz. Mardin OSB'nin ihracat rakamı 903 milyon dolar oldu. Türkiye sıralamasında 19'uncu sıraya yükseldik. Aslında bizim hedefimiz 1 milyar doların üstündeydi. Geçmişte Mardin bunu gerçekleştirdi. 1 milyar dolar ihracatımız oldu. Amacımız ülkenin ve bölgenin ekonomisine katma değer sağlamaktır. İhracat ve yatırımda Mardin hiçbir zaman hızını kesmiyor, yatırımlara da devam ediyor" dedi.

Mardin OSB'deki un fabrikası yetkilisi iş insanı Aydın Kurtay, günlük 250 ton un ürettiklerini ifade ederek, "Günlük un üretimimiz 250 ton. Yıllık 50 bin ton üretimimiz oluyor. Bunun 35 bin tonunu Irak'a ihraç ediyoruz. Geri kalan 15 bin tonu iç piyasadaki bayilerimize veriyoruz. Önemli olan kendi ülkesinde, kendi memleketinde yatırım yapmak. İşsizliği asgariye düşürmek için çalışıyoruz. Bu şekilde ülkemize faydalı bir sanayici olmaya çalışıyoruz. OSB'de 42 un fabrikamız var. Hepsi de Irak ve Ortadoğu ülkelerine yönelik çalışıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye, Mardin, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin, 1 milyon 200 bin ton un ihracatıyla Türkiye birincisi - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Dolar/TL Yükselişte, Euro ve Sterlin Ne Kadar?
11:29 Thiago aşkı bitmiyor! Trabzonspor, dünyaca ünlü orta saha için son bir hamle yapacak
11:23 Cübbeli Ahmet Hoca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda yaşadığı tartışmayı anlattı
11:14 Merve Aydın, Survivor All Star 2024'ün 9. yarışmacısı oldu
11:09 Fatih Terim onun için seferber olmuştu! Galatasaray'dan resmen ayrıldı
10:59 Avrupa Parlamentosu'ndan üye ülkelere çağrı: Türk Erasmus öğrencilerinin vize işlemlerini hızlandırın
10:58 Emekli maaşlarına yapılacak düzenleme için formül ortaya çıktı! Milyonların zammı yılbaşına kalmayacak
10:53 Trans fenomen Arda Bektaş, Kerimcan Durmaz'ın asistanı tarafından saldırıya uğradı
10:52 Eskil Belediye Başkanı'nın oğlu tefecilik suçundan yakalandı
10:51 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.651 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2023 11:52:49. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin, 1 milyon 200 bin ton un ihracatıyla Türkiye birincisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement