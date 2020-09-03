MARDİN 1600 yıllık 'Gola' mozaiklerini tahrip ettiler - Son Dakika

MARDİN 1600 yıllık 'Gola' mozaiklerini tahrip ettiler

1600 yıllık 'Gola' mozaiklerini tahrip ettilerMARDİN'in Derik ilçesinde kaçak kazıyla bulunan Doğu Roma İmparatorluğu döneminde Süryaniler tarafından inşa edilen Antik Gola Yerleşim Alanı'ndaki insan, hayvan ve bitki ile haçın resmedildiği 1600 yıllık mozaikler, defineciler tarafından tahrip edildi.

1600 yıllık 'Gola' mozaiklerini tahrip ettiler

MARDİN'in Derik ilçesinde kaçak kazıyla bulunan Doğu Roma İmparatorluğu döneminde Süryaniler tarafından inşa edilen Antik Gola Yerleşim Alanı'ndaki insan, hayvan ve bitki ile haçın resmedildiği 1600 yıllık mozaikler, defineciler tarafından tahrip edildi. Havadan da görüntülenen, mozaiklerin bulunduğu mahallede yaşayanlar, güvenlik korucularının kazı alanında nöbet tuttuğunu ancak bunun yeterli olmadığını söyleyip, mozaiklere sahip çıkılmasını istiyor.

İlçenin 55 kilometre mesafesindeki kırsal Göktaş Mahallesi'nde bulunan ve ulaşımın tarlaların arasından yapıldığı alanda 2013 yılında definecilerin kaçak kazısı sonucu bulunan Antik Gola Yerleşim Alanı, sit alanı ilan edildi ve kazı çalışmaları başlatıldı. Yapılan kazı sonucu ortaya çıkarılan mozaiklerin, üzerindeki İbranice yazılı kitabeden 1600 yıl önce Doğu Roma İmparatorluğu döneminde, Süryaniler tarafından inşa edildiği belirlendi. Bazilika, kilise veya vaftizhane olduğu tahmin edilen antik yerleşim alanındaki yapıda, 4 mevsimin resmedildiği insan, hayvan, bitki ve haç figürleri bulunuyor.

BAYRAMDA PARÇALANDI

Tarihi alandaki kazı çalışmalarının Kurban Bayramı'nda ara verilmesini fırsat bilen defineciler, mozaiklerin altında gömü olduğunu düşünerek, kaçak kazı yaptı. Yaklaşık 2 metre derinliğinde çukur açan defineciler, mozaiklere büyük hasar verdi. Mahalle sakinleri, definecilerin tehdidinde olan bölgenin, güvenlik korucuları tarafından korunduğunu ancak yeterli olmadığını söyleyip, önlem alınmasını istedi. Mahalle sakinlerinden Hamdi Oruç, bölgeye ulaşım için yol yapılmasını ve daha fazla önlem alınmasını isteyerek, "Bu yapılar tahrip ediliyor. Kimse sahip çıkmadığı için tahrip ediliyor. Burada 5 gün olmadığımız zaman zarfında adamlar gelip, tarihi eserleri kırmışlar. Burada istediğimiz şekilde güvenlik yok. Buraya birkaç gün içerisinde yol yapıldıktan sonra mozaik kaldırılacak ama burası kazılmaya yine devam edecek. Burası tarihi bir alan. Kazılmasını istiyoruz. O tarihi eserlerin de kaldırılmasını istemeyiz. Burada kalsın. Zaten köylüler de aynı şekilde düşünüyor. Buradaki kazı çalışmalarının devam etmesini istiyoruz. Zaten burayı kazan kişi, bildiğim kadarıyla jandarmaya ifade verdikten sonra serbest bırakılmış" dedi.

'BU ALANIN TAHRİP EDİLMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Mahalle sakinlerinden Mehmet Oruç ise definecilerin altın olduğunu düşünüp, paha biçilemez mozaiklere zarar verdiğini ifade ederek, "Köyümüzde çıkan mozaiğin burada korunmasını, burada kalmasını istiyoruz. Köyümüz, bundan faydalansın istiyoruz. Örneğin Göbeklitepe, Çingene Kızı gibi bu mozaiklerin de burada korunmasını istiyoruz. Buraya gelenler define zihniyetiyle burayı kazıyorlar. Ben burada altın ya da o türden bir şey olduğunu zannetmiyorum. Zaten bu mozaik, altın değerindedir. Turizm açısından köyümüze fayda getireceğini düşünüyoruz. Buraların kimin tarafından kazıldığını bilmiyoruz. Yerleşim alanı olduğu için burada altın var zannedip, her yerden gelip, burayı tahrip ediyorlar. Bu alanın tahrip edilmesini istemiyoruz. Korunmasını istiyoruz" diye konuştu.

MARDİN 1600 yıllık 'Gola' mozaiklerini tahrip ettiler

Derik, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 14:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN 1600 yıllık 'Gola' mozaiklerini tahrip ettiler - Son Dakika

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