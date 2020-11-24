Mardin 2. OSB, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, inşaatı devam eden Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Demirtaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde OSB'nin son durumunun ele alındığı toplantıda yaptığı konuşmada, 2021 yılının başında alt yapısı, elektrik tesisatı ve çevre düzenlemesi tamamlanacak olan OSB'ye yatırım için 147 firmanın başvuru yaptığını söyledi.

Gıda, tekstil, plastik, makina, kimya, elektrik, medikal sektörlerinden fabrikaların kurulacağı OSB'ye yabancı firmalarında yatırım yapmak istediğini vurgulayan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bu bölgemizde 632 bin metrekare sanayi alanımız var. Türk İş ortaklığında Alman, Katarlı ve Iraklı yatırımcılarımızın yoğun talepleri var. Mardinli vatandaşlarımız için çok iyi bir istihdam alanı olacak. En yakın zamanda 2. Organize Sanayi Bölgemizin gerekli tüm eksikliklerini gidereceğiz. Yakın zamanda fabrika talebinde bulunan yatırımcılarımız tesislerini kurabilecek. Bu bölgemizde 10 bin kişiyi istihdam edeceğiz. En iyi markaların içerisinde bulunduğu sektörlerden firmaların başvurularını değerlendiriyoruz."