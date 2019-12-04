Son Dakika Haberleri: Mardin "3. Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri"
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Mardin "3. Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri"

6 saat önce

Mardin'de yıl sonuna kadar sürecek "3. Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri" başladı.

Mardin

Mardin'de yıl sonuna kadar sürecek "3. Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri" başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında organize ettiği Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri'nin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile çok sayıda genç katıldı.

Vali Mustafa Yaman ise 28 gün sürecek "3. Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri"nde Türkiye'nin tanınmış isimlerini gençlerle bir araya getireceklerini belirterek, "Mardinli gençlerin önünü açmak için çalışmalar yürütüyoruz. Mardin gençliğinin her şeye layık olduğunu düşünüyorum. Mardin Valiliği ve büyükşehir belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduk. Bundan sonra da olacağız." dedi.

Açılışın ardından etkinliğe katılan yazar Hayati İnanç, imzaladığı kitaplarını gençlere hediye etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Yaman, Edebiyat, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:30 Kaynak: AA
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