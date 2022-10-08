Mardin 3. sayfa haberi | Mardin'de iki ailenin arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1'i ağır, 4 yaralı - Son Dakika
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Mardin 3. sayfa haberi | Mardin'de iki ailenin arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1'i ağır, 4 yaralı

08.10.2022 19:16
Mardin 3. sayfa haberi | Mardin'de iki ailenin arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1'i ağır, 4 yaralı

Mardin habere göre Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Edilen bilgilere göre, merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde iki aile fertleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin tarafları zorlukla ayırdığı kavgada yaralananlar yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Taraflar arasında başka bir kavganın yaşamaması için geniş güvenlik alan polis ekipleri inceleme başlattı. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Artuklu, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin 3. sayfa haberi | Mardin'de iki ailenin arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1'i ağır, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin 3. sayfa haberi | Mardin'de iki ailenin arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1'i ağır, 4 yaralı - Son Dakika
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