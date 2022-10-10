Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi

10.10.2022 18:44

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşanan olayda 9 yaşındaki çocuğu yere fırlatma görüntüleri ile büyük tepki toplayan antrenör, tutuklandı.

Dün Kızıltepe Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Kızıltepe Stadı'nda meydana gelen olayda, bir antrenörün çocuğu dövdüğü görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Görüntülerde çocuğu döven şahsın Kızıltepe'de özel bir lisede beden eğitimi öğretmenliği ve bir futbol takımının futbol okulunda antrenörlük yapan C.K. olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Dayak yiyen çocuğun ise 9 yaşındaki Y.Ö. olduğu öğrenildi. Cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerden sonra C.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan C.K., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Mardin'de beden eğitimi öğretmeninden skandal hareketler! 9 yaşındaki çocuğu yerden yere savuran öğretmen, gözaltına alındı Mardin'de beden eğitimi öğretmeninden skandal hareketler! 9 yaşındaki çocuğu yerden yere savuran öğretmen, gözaltına alındı Kavgayı ayırırken elinde muşta olan öğrenciye müdahale eden antrenöre gözaltı (3) Kavgayı ayırırken elinde muşta olan öğrenciye müdahale eden antrenöre gözaltı (3)
Kaynak: İHA

Kızıltepe, Futbol, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi - Son Dakika
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