Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi

Dün Kızıltepe Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Kızıltepe Stadı'nda meydana gelen olayda, bir antrenörün çocuğu dövdüğü görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Görüntülerde çocuğu döven şahsın Kızıltepe'de özel bir lisede beden eğitimi öğretmenliği ve bir futbol takımının futbol okulunda antrenörlük yapan C.K. olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Dayak yiyen çocuğun ise 9 yaşındaki Y.Ö. olduğu öğrenildi. Cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerden sonra C.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan C.K., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.