Mardin 3. sayfa haberleri | Mardin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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Mardin 3. sayfa haberleri | Mardin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

07.08.2022 11:59
Mardin 3. sayfa haberleri | Mardin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Mardin 3. sayfa haberi | Mardin'de minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.

Mardin'de minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam Ömerli-Mardin karayolu Kocasırt Mahallesi mevkiinde Ömerli ilçesi istikametine doğru seyir halinde olan 47 DF 525 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan baba ve oğlu yaralandı. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulundukları yerde sıkışan baba ve oğlu itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MARDİN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Ömerli, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin 3. sayfa haberleri | Mardin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin 3. sayfa haberleri | Mardin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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