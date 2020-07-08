MARDİN 3 yaşındaki yeğenine sigara içtiren amca gözaltına alındı - Son Dakika

MARDİN 3 yaşındaki yeğenine sigara içtiren amca gözaltına alındı

3 yaşındaki yeğenine sigara içtiren amca gözaltına alındıMARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet K., 3 yaşındaki yeğenine sigara içirtip görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

3 yaşındaki yeğenine sigara içtiren amca gözaltına alındı Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulunun açılmasına karar verdi Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet K., 3 yaşındaki yeğenine sigara içirtip görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Tepki toplayan görüntülerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yapılan suç duyurusunun ardından Mehmet K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan Betül A.'nın (19) ardından Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aynı olay meydana geldi. Kızıltepe'de oturan Mehmet K., sosyal medya hesabında 3 yaşında olduğu tahmin edilen yeğenine sigara içirttiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. O görüntüleri daha sonra sosyal medya hesabından paylaşan Mehmet K.'ye kullanıcılar tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Mardin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yapılan suç duyurusuyla polis ekiplerince harekete geçildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Mehmet K., gözaltına alındı. KızıltepeEmniyet Müdürlüğü'ne getirilen Mehmet K.'nin sorgusu sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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