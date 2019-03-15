Mardin ABD Konvoyu, Nusaybin'den Görüntülendi
2 saat önce
ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
ABD
'nin Irak
üzerinden Suriye
'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin
'in Nusaybin
ilçesinden görüntülendi. ABD'ye ait olduğu belirtilen, üzerleri brandalarla örtülü 200 araçlık konvoy, gece saatlerinde, Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinden geçerken görüntülendi. Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoydaki TIR'ların arasında akaryakıt tankerlerinin olduğu da görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:49 Kaynak: DHA
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