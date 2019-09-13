Son Dakika Haberleri: Mardin abd konvoyunun suriye'deki hareketliliği görüntülendi
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Mardin abd konvoyunun suriye'deki hareketliliği görüntülendi

1 saat önce

ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği görüntülendiIrak yönünden gelen ve ABD tarafından gönderildiği belirtilen yaklaşık 200 araçlık konvoy, akşam saatlerinde, Suriye'nin Kamışlı kentinden geçerken, Türkiye'den görüntülendi.

ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği görüntülendi

Irak yönünden gelen ve ABD tarafından gönderildiği belirtilen yaklaşık 200 araçlık konvoy, akşam saatlerinde, Suriye'nin Kamışlı kentinden geçerken, Türkiye'den görüntülendi.

Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, dün akşam saatlerinde, ABD konvoyu hareketliliği oldu. Irak yönünden geldiği belirlenen ve Nusaybin'den görüntülenen yaklaşık 200 araçlık konvoyda; kapalı TIR'lar, kamyonetler, zırhlı araçlar, midibüsler, jeneratörler ve akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy, bir süre sonra gözden kayboldu.

Mardin abd konvoyunun suriye'deki hareketliliği görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:36 Kaynak: DHA
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