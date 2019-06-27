MARDİN Ağacı kırma anı kamerada
28 dakika önce
Ağacı kırma anı kamerada (2)YAKALANDILARMardin'in Kızıltepe ilçesinde, yolda yürürken, kaldırım kenarında dikili ağacı kırma anı ortaya çıkan kişi ile yanındakilerin yakalanması için polis çalışma yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:55 Kaynak: DHA
Ağacı kırma anı kamerada (2)
YAKALANDILAR Mardin
'in Kızıltepe
ilçesinde, yolda yürürken, kaldırım kenarında dikili ağacı kırma anı ortaya çıkan kişi ile yanındakilerin yakalanması için polis çalışma yaptı. Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerince 12 güvenlik kamerasının kayıtları incelendi. Ağacı kıranın M.O., olay anında yanında bulunanların ise S.A ve S.O. olduğu belirlendi. Polis
ekiplerince gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.O., 100 ağaç dikme cezası alırken, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
"Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi
Mardin'de kaldırımdaki ağacı asılarak kıran kişi gözaltına alındı
Tunus'ta çifte intihar saldırısı: 3 sivil, 6 polis yaralı
İmamoğlu İstanbullular'dan isteklerini sıraladı