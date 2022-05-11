Mardin Artuklu Üniversitesi Bahar Şenliği başladı - Son Dakika
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Mardin Artuklu Üniversitesi Bahar Şenliği başladı

11.05.2022 16:58

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek Bahar Şenliği başladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek Bahar Şenliği başladı.

Üniversite kampüsündeki etkinlikte öğrenciler, açılan stant ve atölyelerde eğlenceli vakit geçirdi.

Stantları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, öğrencilerin salgın boyunca uzun süre evde kaldığını ve olumsuz etkilendiğini söyledi.

Bu yıl salgının sona ermesi ve havaların da güzel seyretmesiyle bu fırsatı değerlendirmek istediklerini kaydeden Özcoşar, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizle baharı şenliğe çevirmenin sevincini yaşıyoruz. Üniversite hayatını sadece akademik başarıyla sınırlandırmıyoruz. Bütün bir hayata hazırlık ve mutlu olmanın yollarını bulmak olarak değerlendiriyoruz. Bu açıdan baktığımızda bu şenlik de hayatın, mutlu olabilmenin tamamlayıcılarından biri olarak kabul edilebilir. Şenlik, 3 gün sürecek, çok farklı faaliyetler yapılacak, konserler olacak. Gençlerle birlikte oldukça farklı çalışmalar yapacağız."

Öğrencilerden Tubanur Hacıoğlu da eğitim için Antalya'dan geldiğini belirterek, "Virüsten dolayı çok fazla etkinlikler yapılamıyordu. Bu etkinliklere başlandı. Bu yüzden iyi, öğrencilerin motivasyonu için de iyi bir şey oldu. Mutluyuz." dedi.

Şenlik kapsamında pano boyama ve spor yarışmaları, hat, seramik, çini ve tezhip atölyeleri, bisiklet turları, uçurtma şenlikleri, stafet yarışları, açık mikrofon yetenek yarışması ve halk oyunları etkinliklerinin yanı sıra halka açık Mustafa Ceceli, Cem Karaboğa ve Serdar Örnek konserleri düzenlenecek.

Mardin Artuklu Üniversitesi Bahar Şenliği başladı
Mardin Artuklu Üniversitesi Bahar Şenliği başladı
Mardin Artuklu Üniversitesi Bahar Şenliği başladı
Mardin Artuklu Üniversitesi Bahar Şenliği başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Artuklu Üniversitesi Bahar Şenliği başladı - Son Dakika


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