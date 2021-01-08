Mardin Artuklu Üniversitesi ile Özgür Halep Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ve Özgür Halep Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmalar, bilim insanları ve öğrencilerin akademik değişim programları gibi birçok alanda mutabakata varılan işbirliği protokolü, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Eğitim Bakanı Huda Al-Absi tarafından imzalandı.

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, yakın zamanda akademik ziyarette bulunan Özgür Halep Üniversitesi Heyeti ile yaptıkları olumlu temaslar neticesinde bilimsel işbirliğini daha ileriye götürüp geliştirmek amacıyla eğitim iş birliği protokolünün imzalandığını kaydetti.

Özcoşar, şunları belirtti:

"Kardeş Suriye halkının daima yanındayız. Üniversite olarak akademik ve bilimsel anlamda da her zaman onların yanında olacağız. İmzaladığımız protokol gereği iki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmalar, bilim insanları ve öğrencilerin akademik değişim programları, ortak seminer, panel, konferans, çalıştay ve kültürel etkinlik organizasyonları gibi birçok alanda mutabakata vardık. Yapılacak ortak çalışma ve projelerden, kısa sürede olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum."

MAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Süleyman Şanlı da protokol kapsamında Özgür Halep Üniversitesinden mezun olan öğrencilerin gerekli koşulları sağladıklarında MAÜ Yüksek lisans programına kabul edilebileceklerini kaydetti.

Özgür Halep Üniversitesi öğrencilerine takviye amaçlı internet üzerinden çeşitli derslerin ve kursların verilebileceğini ve üniversitenin öğrencileri arasından seçilecek başarılı öğrencilerin belli bir süre için MAÜ misafir öğrenci olarak kabul edilebileceklerini aktaran Şanlı, şöyle devam etti:

"Özgür Halep Üniversitesinde okuyan öğrenciler gerekli şartları sağladıklarında, MAÜ lisans ve ön lisans programlarına yatay geçiş sağlayabilecekler. Özgür Halep Üniversitesinin farklı kampüslerinde, MAÜ'ye ait TÖMER merkezleri açılarak TÖMER eğitimleri için sınıflar tahsis edilecek. MAÜ'nün ülkemizin birçok şehrinde düzenlediği YÖS ve TÖMER sınavları Özgür Halep Üniversitesinde de yapılabilecek."