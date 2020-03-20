Mardin Artuklu Üniversitesi sağlıkçılara destek vermeye hazır - Son Dakika
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Mardin Artuklu Üniversitesi sağlıkçılara destek vermeye hazır

6 saat önce

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyen ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelerde yoğun mesai yapan meslektaşlarına destek vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi sağlıkçılara destek vermeye hazır, System.String[]

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyen ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelerde yoğun mesai yapan meslektaşlarına destek vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi akademisyenlerince "Önce Hemşireyiz, Ebeyiz ve Göreve Hazırız" sloganı ile başlatılan kampanyaya destek veren MAÜ akademisyen ve öğrencileri, Rektörlüğe yaptıkları başvuruda göreve hazır olduklarını belirtti.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, yaptığı açıklamada, dünya genelinde yaşanan olağanüstü durum karşısında ülke olarak alınan üst düzey tedbirler kapsamında, MAÜ'nün her türlü katkı ve desteğe hazır olduğunu bildirdi.

Yapılan başvurunun kendilerini onurlandırdığını ifade eden Özcoşar, şunları kaydetti:

"Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde olası koronavirüs vakası veya acil durumlarda akademisyenlerin çalışması için onay aldık. MAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda bulunan akademik çalışanlar ihtiyaç belirtildiği takdirde gönüllülük esasına dayalı olarak Mardin il ve ilçelerde bulunan devlet hastanelerinde hemşire ve sağlık görevlisi olarak çalışmak üzere görevlendirilebilecekler."

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Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:58 Kaynak: AA

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