Mardin Artuklu Üniversitesi yeni vizyonunu tanıttı - Son Dakika

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, yeni dönemdeki "5T" olarak nitelendirdikleri bir vizyonla hareket edeceklerini ve bu kapsamda tıp, turizm, tasarım, tarım ve ticaret alanlarını geliştirme hedefine odaklanacaklarını bildirdi.

Özcoşar, senato odasında düzenlediği basın toplantısında, üniversitenin vizyonu ve ileriye dönük gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yeni dönemdeki vizyonlarının 5T olarak özetlenen "tıp, turizm, tasarım, tarım ve ticaret" alanlarını geliştirme hedefine odaklanacağını kaydeden Özcoşar, "Bölgenin nabzını tutan ve şehrin kozmopolitik yapısının barındırdığı tıp, turizm, tasarım, tarım ve ticaret potansiyelinin üniversite tarafından ele alınarak akademik yaklaşımlarla zirveye taşıyacak çalışmalar yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Üniversite bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve yakın zamanda kurulması planlanan Tıp Fakültesi ile sağlık turizmi ve sağlık personeli yetiştirme konularında önemli bir merkez olmayı hedeflediklerini kaydeden Özcoşar, şöyle konuştu:

"Çok yakın bir zamanda tıp ve sağlık bilimleri fakültelerimizle üniversitemizin sağlık bilimleri fakültesine dönüşeceğine inanıyorum. Mardin, Suriye ve Irak üzerinden açılabilecek bir sağlık koridoru üzerinden sağlık turizmine sahip çok önemli strateji bir noktada duruyor. Bunu destekleyebilecek bir tıp fakültesi, yakın bir zamanda açılacak diye umuyoruz. Buna yönelik üniversite olarak gerekli çalışmaları yaptık."

Özcoşar, "İnanç ve Kültür, Turizmi İhtisas Üniversitesi" olma kapsamında hayata geçirdikleri projelerini Türkiye'de ilk kez açtıkları yüksek lisans programları ve turizm alanında bölgedeki ilk ve tek turizm doktora programıyla taçlandırdıklarını ifade etti.

Tasarım, ticaret ve tarım alanlarında da önemli bir çalışma başlattıklarını aktaran Özcoşar, "Mardin Artuklu Üniversitesinin meslek yüksekokullarını sadece sınıflarda dersin görüldüğü, hocaların masa başında çalıştığı birimler olmaktan çıkartıp, hocalarımızın tarlalarda çiftçi ile omuz omuza çalışan yeni strateji görmeye başlıyoruz. Hocalarımız ders veren, konuşan insanlar olmaktan çok sahada zeytin toplayan, bu zeytini zeytinyağına dönüştürme gayreti içinde olan ve alıcıya ulaştıran yeni bir dönüşüm geçirecektir. Bir de uzaktan yüksekokul kurmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özcoşar, şehrin ve bölgenin bünyesinde barındırdığı tüm değerleri gün yüzüne çıkararak gelişmesine katkı sunan üniversitenin oluşturduğu "5T" vizyonuna ileriki süreçlerde teknolojiyi de katarak teknokent oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.