MARDİN ASIRLARDIR BAYRAMI KINA YAKARAK KARŞILIYORLAR - Son Dakika

GÜNEYDOĞU ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kentlerde asırlardır Ramazan Bayramı öncesi kına yakma geleneği sürdürülüyor. Bayram, büyükten küçüğe el ve ayaklara kına yakılarak karşılanıyor. Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan Elif Direkçi (60), atalarından öğrendiği geleneği torunlarına aktarıyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında kutlanacak olsa da gelenekler yaşatılıyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayanlar, asırlardır dini bayramları kınalı elleriyle karşılama geleneklerini bu yılki Ramazan Bayramı'nda da sürdürdü. Mardin'in Midyat ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi başta çocuklar olmak üzere yetişkinlikler el ve ayaklarına kına yakmaya başladı. kadınlar avuç içi ve parmak uçlarına kına yakılırken, erkekler ise sadece serçe parmağına kına yakıyor.

ATALARINDAN ÖĞRENDİĞİ GELENEĞİ TORUNLARINA AKTARIYOR

Çocuklarının ve torunlarının ellerine kına yakan Elif Direkçi (60), çocukluğunda annesi tarafından eline kına yakıldığını hatırlattı. Direkçi, "Ellere kına yakılması bizler çocukken de vardı. Annelerimiz anlatırdı, onların da anneleri ellerine bayram yaklaştığında kına kayardı. Biz her bayram yaklaştığında annemize 'Hadi elimize kına yak' diye sürekli söylerdik. Ellerimize kına yaktıklarında çok mutlu olurduk. Şimdi de çocuklarımızın, torunlarımızın ellerine kına yaktığımızda çok seviniyorlar. Bu Bayramlarımızın bir geleneğidir. Her bayram bunu yaparız" dedi.

Abdurrahim Aktaş (43), geleneklerin unutulamaması için çocuklarını bilgilendirdiklerini ifade ederek, "Eski geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi kaybetmeden Midyat'ta halen sürdürüyoruz. İnşallah örf ve adetlerimizi Midyat'ın tarihi gibi onların da kaybolmasına izin vermeyeceğiz. Dedelerimiz, atalarımız eskiden nasıl yapmışsa biz de o geleneklerimizi yeni kuşaklara aktaracağız. Dedelerimiz bayram hazırlığı ve bayram da nasıl yapıyorlarsa bizde onlar gibi bayramlarımızı yaşamak istiyoruz. Bu sebeple çocuklarımızın ellerine kına yaktık" diye konuştu.