Mardin Barosu, Derik'teki kazaya ilişkin yürütülen soruşturmanın genişletilmesini istedi - Son Dakika
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Mardin Barosu, Derik'teki kazaya ilişkin yürütülen soruşturmanın genişletilmesini istedi

25.08.2022 14:30
Mardin Barosu, Derik'teki kazaya ilişkin yürütülen soruşturmanın genişletilmesini istedi

Mardin Barosu, Derik ilçesinde art arda yaşanan 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin soruşturmanın genişletilmesini istedi.

Mardin Barosu, Derik ilçesinde art arda yaşanan 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin soruşturmanın genişletilmesini istedi.

Baro Başkanı İsmail Elik bir grup avukatla baro binasında yaptığı açıklamada, Gaziantep ve Derik'te trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kazayla ilgili Mardin Barosu olarak yaptıkları incelemelerde kimi bulgulara ulaştıklarını aktaran Elik, şunları söyledi:

"Mardin Barosu olarak yaptığımız araştırma sonucunda; şüpheli ve görgü tanıklarının beyanlarına, soruşturma dosyasında bulunan diğer evraklara dayanarak her iki olayı da şoför hatalarından ibaret trafik kazaları olarak görmek mümkün değildir. Yapılmakta olan soruşturmada ve yapılacak olan kovuşturmada belirttiğimiz hususlar dikkate alınmalı, kusuru, ihmali bulunan bütün kişi ve kurumların yargı önünde hesap vermesi sağlanmalıdır. Yargının vereceği karar bu tür kazaların önünü kesecek ya da benzer kazaların sürüp gitmesine neden olacaktır. Mardin Barosu olarak, halkımızı derin bir acıya boğan her iki kazada yargı sürecinin hukuka uygun yürütülmesi, hiçbir kişi veya kurumun etkisi ve baskısı altında kalmadan, ihmali ve kusuru bulunan kişi ve kurumların yargı önünde hesap vermesi için sürecin takipçisi ve müdahili olacağız."

Elik, bazı hasar danışmanlık şirketlerinin ailelere ulaşarak, kanunsuz şekilde onları acıları üzerinden istismar ettiklerini dile getirerek, "İnsanlarımız daha morgdayken, acıları tap tazeyken hasar danışmanlık şirketleri ailelere ulaşıp onların duygularını sömürmeye çalışıyor ve para kazanmaya çalışıyor. Baro olarak tespit ettiğimiz bütün hasar danışmalık şirketlerine ve onlara alet olan kim varsa hukuki süreç başlatacağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin Barosu, Derik'teki kazaya ilişkin yürütülen soruşturmanın genişletilmesini istedi - Son Dakika

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