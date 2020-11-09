"Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi" başlatıldı - Son Dakika

"Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi" başlatıldı

09.11.2020 19:17

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yürütülen Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta 10 binden fazla gencin faydalanabileceği, "TRC3 Bölgesi'nde Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi" başladı.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yürütülen Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta 10 binden fazla gencin faydalanabileceği, "TRC3 Bölgesi'nde Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi" başladı.

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Mardin'de bir otelde düzenlenen projenin tanıtım toplantısında, ekip ve paydaşları olarak uzun süredir yoğunlaştıkları projenin hayata geçtiğini söyledi.

Toplam bedeli 40 milyon lira olan projeden 10 binden fazla gencin faydalanacağını ifade eden Alanlı, şöyle konuştu:

"Projenin temel amacı, bölgemizde yer alan genç istihdamlara, istihdam bulabilmeleri için bir teşvik sağlamak. Bölgede nitelikli personel sıkıntımız var. Biz de burada genç istihdamı desteklersek biraz daha niteliği artırmış oluruz diye düşündük. Bu işin içinde sadece DİKA değil, 4 ilimizin üniversiteleri de ver. Bu projede, hem işsizlere mesleki teknik bilgi veriliyor hem de iş verenlere nasıl istihdam edilir eğitimi veriliyor. Hem kurumsal kapasiteyi artırmaya hem de beşeri kapasiteyi artırmaya çalışıyor. Bizim girişimcilere ihtiyacımız var. Bunu sağlamak için çalışacağız. Bir yere bir personel istihdam etmek yerini bir girişimci yetiştirirsek onun yanına birden fazla kişi istihdam edilir."

DİKA'nın çalışmalarını da anlatan Alanlı, iş birliği ve koordinasyonla bölgenin kendi kaynakların üzerine odaklanıp gelecek vizyonu çizmek istediklerini kaydetti.

Proje koordinatörü Cleofe Maria Cristina Guardigli de projenin detayları hakkında bilgi verdi.

Proje

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından imzalanan proje ile 4 ilde çeşitli alanlarda düzenlenecek mesleki eğitimler aracılığıyla gençlerin mesleki becerilerinin artırılması ve genç istihdamının desteklenmesi amacıyla yerel aktör ve paydaşların politika kapasitelerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

TRC3 Bölgesi'nde Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi, 2023 haziran ayına kadar devam edecek ve 10 binden fazla genç yararlanabilecek. Proje kapsamında, en az yüzde 25 genç kadın kotası uygulanmak suretiyle 15-29 yaş arası işsiz gençlere, kamu kurumlarına ve diğer yerel paydaşlara yönelik çeşitli eğitim programları düzenlenecek.

Ayrıca, gençlere yönelik girişimcilik yarışmaları, kariyer rehberliği hizmetleri, üniversitelerde kariyer günleri gerçekleştirilecek, "DİKA ofisleri bünyesinde girişimcilik ve finansal rehberlik yardım masası" hizmeti verilecek.

Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi başlatıldı
Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi başlatıldı
Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi başlatıldı
Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi başlatıldı

Mardin, Batman, Şırnak, Genç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi' başlatıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ermenistan'dan ateşlenen füze Rus helikopterini düşürdü: 2 mürettebat hayatını kaybetti Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Azerbaycan ordusu, 48 köy, 1 kasaba ve 8 stratejik noktayı daha işgalden kurtardı Bağ evi çalışanı, yemeğini geç getiren doktoru önce tüfekle vurdu sonra evini arazi aracıyla yıktı Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye hapis cezası verilip tahliye edildi Şuşa'da kontrolü kaybeden Ermenistan, yenilgiyi kabul etti: Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti         
20:16
Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 2576 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 2576 yeni hasta tespit edildi         
19:30
İspanyollar, Galatasaraylı Arda Turan'ı manşetlerine taşıdı: Yeniden doğuş İspanyollar, Galatasaraylı Arda Turan'ı manşetlerine taşıdı: Yeniden doğuş         
19:26
Son Dakika: Berat Albayrak'ın istifası sonrası AK Parti MYK'dan açıklama: Karar Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir Son Dakika: Berat Albayrak'ın istifası sonrası AK Parti MYK'dan açıklama: Karar Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir         
19:10
Şike kumpası tanığı: F.Bahçe'ye yapılan operasyon 3 ay önceden belliydi Şike kumpası tanığı: F.Bahçe'ye yapılan operasyon 3 ay önceden belliydi         
18:19
12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! PKK'lı terörist Mesut Taşkın, MİT operasyonuyla öldürüldü 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! PKK'lı terörist Mesut Taşkın, MİT operasyonuyla öldürüldü         
18:11
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti         
14:51
Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir         
14:10
Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu         
13:16
Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan Babil dizisi final yapıyor Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan Babil dizisi final yapıyor         
13:05
Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak         
12:08
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim         
11:31
Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi         
11:30
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 20:24:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi" başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei