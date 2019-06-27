Son Dakika Haberleri: Mardin Belediyesi Sebep Yokken Ağacı Kıran Aptalın Videosunu Paylaştı
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Mardin Belediyesi Sebep Yokken Ağacı Kıran Aptalın Videosunu Paylaştı

1 saat önce

İnsanoğlu çok ilginç. Sebepsiz yere ağacı kırıyor.

Mardin Belediyesi Sebep Yokken Ağacı Kıran Aptalın Videosunu Paylaştı, System.String[]
İnsanoğlu çok ilginç. Sebepsiz yere ağacı kırıyor. Hem de yeni dikilmiş. Mardin Kızıltepe Belediyesi de sağolsun bu 'insan'ın videosunu paylaşmış.

Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:18 
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