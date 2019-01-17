Mardin Berberde Usturalı Kavga 2 Yaralı
35 dakika önce
Mardin'in Derik ilçesinde bir berberde 2 grup arasında çıkan ve ustura kullanılan kavgada 2 kişi yaralandı.
Mardin
'in Derik
ilçesinde bir berberde 2 grup arasında çıkan ve ustura kullanılan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, dün gece Cevizpınar Mahallesi
'nde meydana geldi. Veysi Karagül Caddesi'ndeki berberde tıraş olan 2 genç, iddiaya göre aynı yere gelen 4 kişi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Şakir Uca (18) ile aynı yaştaki arkadaşı Remzi Ektiren vücutlarına aldıkları ustura darbeleriyle yaralandı. Diğer gruptakiler kaçarken, yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Derik Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Acil serviste tedavi edilen 2 yaralı, daha sonra Kızıltepe Devlet Hastanesi
'ne sevk edildi. Polis
, olaydan sonra kaçan 4 kişilik gurpta yer alan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:02 Kaynak: DHA
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