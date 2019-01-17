Son Dakika Haberleri: Mardin Berberde Usturalı Kavga 2 Yaralı

Mardin Berberde Usturalı Kavga 2 Yaralı

35 dakika önce

Mardin'in Derik ilçesinde bir berberde 2 grup arasında çıkan ve ustura kullanılan kavgada 2 kişi yaralandı.

Mardin Berberde Usturalı Kavga 2 Yaralı, System.String[]
Mardin'in Derik ilçesinde bir berberde 2 grup arasında çıkan ve ustura kullanılan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, dün gece Cevizpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Veysi Karagül Caddesi'ndeki berberde tıraş olan 2 genç, iddiaya göre aynı yere gelen 4 kişi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Şakir Uca (18) ile aynı yaştaki arkadaşı Remzi Ektiren vücutlarına aldıkları ustura darbeleriyle yaralandı. Diğer gruptakiler kaçarken, yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi edilen 2 yaralı, daha sonra Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olaydan sonra kaçan 4 kişilik gurpta yer alan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:02 Kaynak: DHA

Cevizpınar Mahallesi, Derik, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Hollandalı Gazeteci Johanna Cornelia, Türkiye'den Sınır Dışı Edildi MHP Lideri Devlet Bahçeli, Prompter'a Yanlış Konuşmanın Yansıtılmasına Sinirlendi: Kaldırın Bunları

Güney Koreli Firma, Alanında En Büyük Türk Şirketi Olan Belenco'yu Satın Alacak Sağlık Bakanlığı, Tehlikeli Olduğu Söylenen Sularla İlgili Açıklama Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 13:37:10. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin Berberde Usturalı Kavga 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]