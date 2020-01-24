Mardin beyaza büründü, kırsaldaki yollar ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Mardin beyaza büründü, kırsaldaki yollar ulaşıma kapandı

6 saat önce

MARDİN'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tarihi kent beyaza bürünürken, yüksek kesimlerdeki ilçelere bağlı 100'e yakın mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Mardin beyaza büründü, kırsaldaki yollar ulaşıma kapandı, System.String[]

MARDİN'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tarihi kent beyaza bürünürken, yüksek kesimlerdeki ilçelere bağlı 100'e yakın mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

? Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava, Mardin'de de kendini gösterdi. Gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar, tipi ve soğuk hava; hayatı olumsuz etkiledi, ulaşımda sıkıntıları da beraberinde getirdi. Mardin'in yüksek rakımlı ilçelerinden Savur, Dargeçit, Midyat ve Mazıdağı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 100'ye yakın kırsal mahalle ve mezranın yolları ulaşıma kapandı. Tarihi mekanların beyaza bürünmesini fırsat bilen birçok vatandaş, bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi. Mardin şehir merkezinde etkili olan kar ve soğuk hava yüzünden kent içi ulaşımı güçlükle yapılıyor.

Zincirsiz birçok aracın yolda kaldığı kentte, kar nedeniyle vatandaşların yürümekte zorlandıkları gözlendi. Belediye ve Karayolları ekipleri ise sabahın erken saatlerinden itibaren kar temizleme çalışması başlattı. Belediye ekipleri, ana caddeleri iş makineleri ile temizledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda trafik akışını sağlamak ve zincirsiz araçları trafiğe çıkmasını engellemek için denetim yapmaya başladı.


Türkiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:53 Kaynak: DHA
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