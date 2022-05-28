Mardin bulguru düzenlenen etkinlikle tanıtıldı - Son Dakika
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Mardin bulguru düzenlenen etkinlikle tanıtıldı

28.05.2022 12:51

Hoşgörü ve medeniyet kenti Mardin'in "Mezopotamya güneşi" olarak adlandırılan coğrafi işaretle tescilli bulgurundan yapılan pilav, vatandaşlara ve turistlere ikram edildi.

Hoşgörü ve medeniyet kenti Mardin'in "Mezopotamya güneşi" olarak adlandırılan coğrafi işaretle tescilli bulgurundan yapılan pilav, vatandaşlara ve turistlere ikram edildi.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) katkılarıyla lif ve protein oranı yüksek, glisemik indeksi düşük Mardin bulgurunun tanıtımı için etkinlik düzenlendi.

Kazanlarda pişirilen etli Mardin bulgur pilavı, tarihi Kasımıye Medresesi'nde ve Cumhuriyet Meydanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan, Mardin Bulgur İmalatçıları Derneği Başkanı Faysal Sun tarafından vatandaşlara ve turistlere ikram edildi.

Demirtaş, AA muhabirine, huzur kenti Mardin'de her gün bir etkinlik düzenlendiğine dikkati çekti.

Özellikle Mezopotamya'da yetişen buğdaydan imal edilen bulgurdan yapılan pilavı vatandaşlara ikram ettiklerini aktaran Demirtaş, şunları kaydetti:

"Çok lezzetli bir bulgur. Bugün coğrafi işareti olan bulgurumuzu tüm misafirlerimizle özellikle il dışından gelen misafirlerimizle paylaştık, çok mutlu olduk. Hem bulgurumuzu hem makarnamızı hem de diğer tüm ürünlerimizi dünyaya tanıtarak faydalı olmaya çalışacağız."

Mardin bulguru düzenlenen etkinlikle tanıtıldı
Mardin bulguru düzenlenen etkinlikle tanıtıldı
Mardin bulguru düzenlenen etkinlikle tanıtıldı
Mardin bulguru düzenlenen etkinlikle tanıtıldı
Mardin bulguru düzenlenen etkinlikle tanıtıldı

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Kaynak: AA

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