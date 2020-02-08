Mardin Büyükşehir Başakspor: 3-0

VOLEYBOL Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele eden Kuzeyboru, Mardin Büyükşehir Başakspor'u 3-0 mağlup etti. Ligin zirvesinde yerini koruyan Kozeyboru, bu galibiyetiyle de namağlup unvanını sürdürdü.

Kuzeboru, ligin 18'inci haftasında Aksaray 'da sahasında Mardin Büyükşehir Başakspor ile karşılaştı. Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Dajana Boskovic, Dilek Kınık , Matea İkiç, Duygu Üçdağ, Neslişah Durgun, Su Zent, Tuğrul Neslihan ile başlayan Kuzeyboru etkili hücumlarıyla ilk seti 25-11 alarak 1-0 öne geçti. Hücum anlayışından taviz vermeyen ve baskılı oyunu sürdüren Kuzeyboru, ikinci seti de 25-21 alıp, skoru 2-0 yaparak üstünlüğünü korudu. Son setten 26-24 galip ayrılan Kuzeyboru maçı 3-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.