Son Dakika Haberleri: Mardin Büyükşehir Başakspor - Altay: 0-2
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Mardin Büyükşehir Başakspor - Altay: 0-2

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında TFF 1'inci Lig takımı Altay ile Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Mardin Büyükşehir Başakspor karşı karşıya geldi.

Mardin Büyükşehir Başakspor - Altay: 0-2, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında TFF 1'inci Lig takımı Altay ile Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Mardin Büyükşehir Başakspor karşı karşıya geldi.


Müsabakada Altay'a turu getiren golleri 91'inci dakikada Eren Erdoğan ve 97'nci dakikada Leandrinho kaydetti.


Siyah-beyazlılar normal süresi 0-0 berabere sona eren maçın uzatma dakikalarında bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazanarak Türkiye Kupası'nda tur atladı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Mardin, Altay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:10 
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