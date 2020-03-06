Mardin Büyükşehir Başakspordan İdlib'deki Mehmetçiğe destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin Büyükşehir Başakspordan İdlib'deki Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Başakspordan İdlib'deki Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Mardin Büyükşehir Başakspor futbolcuları da İdlip'deki Mehmetçik için Türk bayrağı açtı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Mardin Büyükşehir Başakspor futbolcuları da İdlip'deki Mehmetçik için Türk bayrağı açtı.

Pazar günü kendi sahasında konuk edeceği Dersimspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdüren Başakspor teknik ekip ve futbolcuları yaptıkları antrenmanın ardından İdlib'de görevli Mehmetçiğe destek verdi.

Sahanın ortasında açılan dev Türk bayrağı etrafında toplanan teknik ekip ve futbolcular şehitler anısına saygı duruşunda bulundu, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Mardin Büyükşehir Başakspor Teknik Direktörü Can Güven, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilediklerini belirtti.

Zor bir süreçten geçildiğini, bu zor sürecin birlik ve beraberlikle atlatılacağını belirten Güven, "Allah ordumuzu korusun. Kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Kaleci Ethem Bayburt ise her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını dile getirerek, "Allah onlardan razı olsun. Her zaman onlarla birlikteyiz. Onları destekliyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

Mardin'in Ömerli ilçesindeki Merkez Camisi'nde şehit olan askerler ve görev yapan Mehmetçik için İl Müftüsü İsmail Çicek, İlçe Müftü Vekili İbrahim Işık tarafından Kur'an-ı Kerim ve Fetih duası okundu, dualar edildi.

Şehit düşen askerler için İl Müftüsü Çiçek, gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Mardin Büyükşehir Başakspordan İdlib'deki Mehmetçiğe destek

Mardin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:29 Kaynak: AA
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