Mardin Büyükşehir Belediye personeli düzenlenen eğitime katıldı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesince, Türkiye Belediyeler Birliği ve Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği iş birliğiyle personele iki günlük eğitim verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kurumsallaşma yönündeki çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde Türkiye Belediyeler Birliği ve Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği iş birliğiyle eğitim programı düzenlendi.

Sanat Akademisi toplantı salonunda düzenlenen, Türkiye Belediyeler Birliği Hukuk İşleri Müdürü Av. Zeliha Mercimek'in katıldığı eğitim programı 2 gün sürdü.

Eğitimde 2022 yılı içerisinde planlanan eğitim programlardan biri olan resmi yazışma kuralları, dosyalama ve arşiv işlemleri ile ilgili personele bilgi verildi.