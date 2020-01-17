Mardin Büyükşehir Belediyesi 25 yeni iş makinesini bünyesine kattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin Büyükşehir Belediyesi 25 yeni iş makinesini bünyesine kattı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi 25 yeni iş makinesini bünyesine kattı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi 25 yeni iş makinesi aldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi 25 yeni iş makinesini bünyesine kattı, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi 25 yeni iş makinesi aldı.

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmete sunulan iş makineleri için düzenlenen törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kent genelinde 2,5 yıllık süre içerisinde 1 milyar 4 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle yatırım çalışmalarının aynı hızla devam ettiğini belirten Yaman, "Bundan sonraki dönemde çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Hibelerimiz, borçlanmalarımız, merkezi idareden gelecek olan katkılarımızla beraber arkadaşlarımız 2020 programını da hazırladılar." dedi.

"Yönetmeyi bilmeyen aynı boş tenekenin çok fazla ses çıkardığı gibi konuşmayı adet edinmiş, iftira atan, yalan söyleyen insanların yapmış olduğu kötü yönetimde 2 ay sizin maaşlar bile ödenmedi. Biz geldikten sonra tekrar o dönemden kalan maaşlarınızı ödedik." diyen Yaman, geçmiş alacağı bulunan işçilerin alacaklarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve yakın zamanda sıkıntıların giderileceğini bildirdi.

MARSU Daire Başkanı Eşref Dağdelen de yeni alınan iş makinelerinin hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra iş makinelerinin tanıtımı yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:18 Kaynak: AA
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