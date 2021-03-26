Mardin Büyükşehir Belediyesi 600 kilometrelik asfalt çalışması yapacak - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi 600 kilometrelik asfalt çalışması yapacak

26.03.2021 11:01
Mardin Büyükşehir Belediyesi 600 kilometrelik asfalt çalışması yapacak, System.String[]

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla hizmet atağına geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 600 kilometrelik asfalt çalışması yapacak.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla hizmet atağına geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 600 kilometrelik asfalt çalışması yapacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentte çevre düzenlemesi, alt yapı, yeşil alan, yol, tarihi mekanların restorasyonu, istihdam, sosyal ve kente katma değer katan projelerle Mardin'in yaşanılabilir bir şehir olması için çok yönlü projelendirme ve yatırım çalışmalarına devam ediyor.

Bu doğrultuda çalışmalarına yön veren Fen İşleri Daire Başkanlığı, şehirde asfaltlama atağı başlatıyor.

Artuklu, Yeşilli, Savur, Ömerli, Derik, Mazıdağ, Kızıltepe, Nusaybin, Midyat ve Dargeçit ilçelerinde kırsal mahalle ile şehir merkezlerinde sıcak asfalt ve sathi kaplama için 3 ayrı ihale yapıldı. 100 milyon lira değerinde 600 kilometrelik yaklaşık yüzde 80'i sathi kaplama, yüzde 20'si ise sıcak asfalt olacak yol çalışmaları mayıs ayının başında Mardin genelinde başlatılacak. Yol onarım ve yama çalışmaları ise Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığının öz kaynakları ile yapılacak.

Vali Demirtaş, Mardin'de yollarda yaşanan sıkıntıları bildiklerini bunu çözmek için yaklaşık 600 kilometrelik asfalt çalışması yapacaklarını kaydetti.

İlçeler ve kırsal mahallelerle birlikte Mardin geneline yayılacak şekilde asfaltlama çalışması yapacaklarını aktaran Demirtaş, "Gerekli projeleri, ihaleleri yaptık ve hedeflerimizi belirledik. Asfaltlama sezonu ile birlikte 3 koldan şehir genelinde çalışmalarımız başlayacak. Mardin tarihinde en fazla yolun asfaltlandığı dönemi gerçekleştireceğiz. Hedefimiz bu yönde. Uzun vadede ise Mardinimizde yolu bir sorun olmaktan çıkaracağız." dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mahmut Demirtaş, İstihdam, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Büyükşehir Belediyesi 600 kilometrelik asfalt çalışması yapacak - Son Dakika


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