Son dakika gündem: Mardin Büyükşehir Belediyesi, çocuklara bayramlık giysi ve ayakkabı yardımı yaptı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık giysi ve ayakkabı hediye etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına mutlu bir bayram yaşatmak için içerisinde giysi ve ayakkabının olduğu bayram paketi hazırladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ihtiyaç sahibi aileleri kırsal mahallelerde ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Ramazan Bayramına sayılı günler kala bayramlıklarına kavuşmayı heyecanla bekleyen çocuklar ekipleri görünce mutlu oldu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, çocukların bayramda çok mutlu olduğunu belirtti.

Ramazan ayı ve bayramın dayanışma ve yardımlaşmanın yaşandığı en güzel günlerden olduğunu kaydeden Demirtaş, şöyle devam etti:

"Sosyal belediyecilik anlayışıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak, çocuk gülerse dünya güler diyerek ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına çiftte bayramı yaşatmak için yola çıktık. Kırsal mahallelerimizde bulunan çocuklarımızı ziyaret ederek bayramlıklarını hediye ettik. Çocuklarımızın mutlu olması, gülümsemesi ve ailelerinin bu ihtiyacını gidermek bizim için en güzel bayram oldu. Bu mutluluk bizi daha fazla çalışmaya motive ediyor."