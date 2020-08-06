Mardin Büyükşehir Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Mardin'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını engellemek amacıyla dezenfekte çalışmalarına devam ediliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ilçelerde resmi kurumlar, sağlık merkezleri, eczaneler, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, kargolar, semt pazar yerleri, oteller, cadde ve sokaklar gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar ve çarşı merkezleri haftalık periyodlar halinde hijyenik hale getiriliyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Saffet Yavuz, salgının yayılmasını engellemek ve kontrol altına alabilmek için kent genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına önem verdiklerini belirtti.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için Başkanlığımıza bağlı ekipler, kent merkezi ve tüm ilçelerde yoğun şekilde kullanılan alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüs salgının çıktığı ilk andan itibaren üzerimize düşen görevi sıkı bir şekilde yerine getirdik. Vatandaşlarımızı, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'kontrollü sosyal hayat' kapsamında maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaları çağrısında bulunuyorum."