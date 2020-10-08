Mardin Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşların öz bakımları yapıyor - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların öz bakım ihtiyaçlarını gideriyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, toplumun hafızası, kültür birikimi ve emaneti olan yaşlı ve engelli vatandaşları unutmuyor.

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına, kendileri, yakınları ve Alo 153 hattını arayarak başvuru yapan engelli ve yaşlı vatandaşlar, evlerinde ziyaret ediliyor.

Alanında uzman ekipler tarafından ziyaret edilen engelli ve yaşlı vatandaşlar, isteğe göre saç ve sakal tıraş gibi öz bakımları yapılıyor. Böylelikle evlerinde kalarak dışarı çakamayan engelli ve yaşlı bireylerin moralleri yüksek tutuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına başvuru yapan 779 vatandaşın öz bakımının yapıldığı belirtildi.