Mardin Büyükşehir Belediyesi fedakar öğretmenleri unutmadı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi fedakar öğretmenleri unutmadı
24.11.2020 17:01
Mardin Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentteki öğretmenleri ziyaret ederek, bu özel günlerini kutladı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentteki öğretmenleri ziyaret ederek, bu özel günlerini kutladı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yeni tip koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde öğretmenleri ev ve okullarında ziyaret etti.
Vali Demirtaş'ın selamlarını ileten ekipler öğretmenlerle görüştü, çeşitli hediyeler takdim etti.
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