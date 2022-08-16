Mardin Gençlik Merkezi'nde eğitim desteği gören 275 öğrenci üniversiteli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin Gençlik Merkezi'nde eğitim desteği gören 275 öğrenci üniversiteli oldu

16.08.2022 12:44
Mardin Gençlik Merkezi'nde eğitim desteği gören 275 öğrenci üniversiteli oldu

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik eğitimlerden faydalanan 275 genç üniversiteye yerleşti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik eğitimlerden faydalanan 275 genç üniversiteye yerleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı faaliyet yürüten Gençlik Merkezi'ni aktif olarak kullanan ve merkezin eğitimlerinden faydalanan öğrencilerden 9'u tıp, 5'i hukuk, 9'u diş hekimliği, 2'si eczacılık, 40'ı mühendislik-mimarlık, 20'si eğitim, 35'i hemşirelik-ebelik, 5'i beslenme ve diyetetik, 45'i fen-edebiyat, 5'i ilahiyat fakültesi ve 100'ü ön lisans programlarına yerleşti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen gençlerden Emre Aydın, YKS'de Türkiye 6'ncısı olarak Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne yerleştiğini, ders çalışırken bu merkezden çok faydalandığını belirtti.

Merkezin YKS hazırlık sürecinde saat 24.00'e kadar açık olduğunu dile getiren Aydın, "Öğretmenler ders konusunda öğrencilere sürekli yardımcı oluyor. İl dışına geziler düzenleniyor. Gençlere Gençlik Merkezi'ne daha çok gelmelerini tavsiye ediyorum. Ücretsiz sunulan bu hizmet için Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Yaz Spor Okulları'nda 2 bin 100 sporcu adayı yüzme kursu alıyor Yaz Spor Okulları'nda 2 bin 100 sporcu adayı yüzme kursu alıyor Mardin Gençlik Merkezi'nin 275 üyesi üniversiteye yerleşti Mardin Gençlik Merkezi'nin 275 üyesi üniversiteye yerleşti
Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Gençlik Merkezi'nde eğitim desteği gören 275 öğrenci üniversiteli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:28 MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:05 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Yuvanidis'e tepki: Kimseyi kovmaya gücünüz yetmez
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 19:50:23. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin Gençlik Merkezi'nde eğitim desteği gören 275 öğrenci üniversiteli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement